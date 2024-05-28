Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şarkıcı, meslektaşı Deha Bilimlier'in, "90'lı yılların popçularının sahnelerde tercih edilmediğini söylemesine, "Kendisinin yorumu... Onun üslubuyla cevap vermek istemiyorum. 20 yıl sonra benim olduğum yerde inşallah konser verir. Eğitimi ne? 90'lar büyük camia... Bir sürü insan var. O camianın içinde yer almak istiyorsa üslubuna dikkat etmesi lazım. Gençlerde oluyor bu... Bu konunun muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum. Ben üzerime alınmıyorum ama o camiaya ayıp etmiş. Buray kardeşim gibi mütevazi olmaya da öğrenir" ifadelerini kullandı.

Duygulu, "Siz Deha Bilimlier'i 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "Önce olsun. Önce olacak ondan sonra bir şey söylenecek. Söylemiş olduğunu kendisine iade etmek lazım" yanıtını verdi.

Bayhan'ın eserleri için şarkıcı, "Çok güzel yorum. Yorumcu olmak öyle bir şey. Beğenmeyenlerin kendi fikri... Biz keyifle dinliyoruz. Herkes şarkıcı olabilir ama yorumcu başka bir şey. Az önceki andığımız arkadaş (Deha Bilimlier) gibi binlerce insan var. Benim gibi 30-40 tane stadyum ya da biletli konser versin ondan sonra bunları konuşalım" şeklinde konuştu. Sürpriz bir slow eseri çıkaracağını söylerken şarkıcı, "Ondan sonra bir yaz parçası gelir" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.