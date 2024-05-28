  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi

Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi. İşte detaylar...

Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi

Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi

Şarkıcı, meslektaşı Deha Bilimlier'in, "90'lı yılların popçularının sahnelerde tercih edilmediğini söylemesine, "Kendisinin yorumu... Onun üslubuyla cevap vermek istemiyorum. 20 yıl sonra benim olduğum yerde inşallah konser verir. Eğitimi ne? 90'lar büyük camia... Bir sürü insan var. O camianın içinde yer almak istiyorsa üslubuna dikkat etmesi lazım. Gençlerde oluyor bu... Bu konunun muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum. Ben üzerime alınmıyorum ama o camiaya ayıp etmiş. Buray kardeşim gibi mütevazi olmaya da öğrenir" ifadelerini kullandı.

 Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi

Duygulu, "Siz Deha Bilimlier'i 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "Önce olsun. Önce olacak ondan sonra bir şey söylenecek. Söylemiş olduğunu kendisine iade etmek lazım" yanıtını verdi.

 Tayfun Duygulu, Deha Bilimlier’e cevap verdi

Bayhan'ın eserleri için şarkıcı, "Çok güzel yorum. Yorumcu olmak öyle bir şey. Beğenmeyenlerin kendi fikri... Biz keyifle dinliyoruz. Herkes şarkıcı olabilir ama yorumcu başka bir şey. Az önceki andığımız arkadaş (Deha Bilimlier) gibi binlerce insan var. Benim gibi 30-40 tane stadyum ya da biletli konser versin ondan sonra bunları konuşalım" şeklinde konuştu. Sürpriz bir slow eseri çıkaracağını söylerken şarkıcı, "Ondan sonra bir yaz parçası gelir" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın
  Magazin

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın

Tasarruf sanatçıları da vurdu!
  Gündem

Tasarruf sanatçıları da vurdu!

Denebunu Awards Ödülleri Sahiplerini Buldu!
  Magazin

Denebunu Awards Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Nükhet Duru 7.0 yüklendi
  Magazin

Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Eğlenceli festival
  Magazin

Eğlenceli festival

Candan Erçetin kapanışı yaptı
  Magazin

Candan Erçetin kapanışı yaptı