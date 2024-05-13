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Tayfun Duygulu, Darülaceze'de Anneler Günü'nü unutulmaz kıldı

90’lı yılların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu, Anneler Günü'nü Darülaceze'de kalan annelerle buluşarak unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Darülaceze'de yaşamlarını sürdüren annelere ve çalışanlara eşi Isabella Duygulu ile birlikte karanfiller hediye eden başarılı sanatçı, sahneye çıkarak onlara müzik dolu bir gün yaşattı.

Tayfun Duygulu, Darülaceze'de Anneler Günü'nü unutulmaz kıldı

Mini bir konser veren ünlü sanatçı, "Hadi Yine İyisin", "Kar Beyazdır Ölüm", "Gün Batımı" gibi sevilen eserleriyle Darülaceze sakinlerini coşturdu. Duygulu'nun şarkılarıyla dans eden sakinler, keyifli bir gün geçirdi.

Tayfun Duygulu, Darülaceze'de Anneler Günü'nü unutulmaz kıldı

Anneler Günü'nü kutlayan Duygulu, "Dünya zor zamanlar geçiriyor, ancak küçük mutluluklarla ayakta kalabiliriz. Bu tarz etkinliklerde yer almak, insanlara bir nebze olsun mutluluk vermek çok kıymetli" dedi.

Ayrıca, Darülaceze'nin huzur verici atmosferini ve tarihi dokusunu da övgüyle dile getiren Duygulu, "Yeşillikler içerisinde huzur verici bir ortam var. Binanın tarihi yapısı ve tasarımıyla içeri girince insan kendini eski bir zaman diliminde hissediyor" şeklinde konuştu.

Tayfun Duygulu, Darülaceze'de Anneler Günü'nü unutulmaz kıldı

Konser sonunda Darülaceze Başkan Yardımcısı Mustafa Özkul tarafından Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu’ya Anneler Günü münasebetiyle plaket takdim edildi.

Programa ilişkin Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kurum olarak sıkça sosyal faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tarz programlara böyle özel günlerde ilgi daha çok oluyor. Ülkemizdeki sanatçıları takdir etmek lazım, hiçbir ücret beklemeden buradaki sakinleri mutlu etmek için adeta sanatının zekatını verir gibi burada program yapıyorlar. Biz de onlara elimizden geldiği kadar ortam hazırlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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