 Tayfun Duygulu’dan romantik kutlama

90'ların unutulmaz isimlerinden Tayfun Duygulu, 54. yaşını eşi Isabellâ Duygulu, ile romantik bir kutlama ile karşıladı. Isabellâ Duygulu ile birlikte romantik bir atmosferde mumların önünde poz veren çiftin aşk dolu bakışları, onları izleyenleri adeta büyüledi. Çift, birbirlerine olan sevgilerini ve uyumlarını bir kez daha kanıtladı.

Gece, çiftin birlikte üfledikleri pastanın mumlarının ardından dilek tutmasıyla başladı. Bir kız bebek isteyen Duygulu'nun dileği oldukça özel ve duygusal oldu. İki erkek evladı olan Tayfun Duygulu, “Hayatımıza bir prenses iyi olur” dedi.

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