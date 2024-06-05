Tayfun Duygulu'dan muhteşem yaz konseri! Eşi tasarladı, kayınvalidesi dikti

"Yaza Merhaba" konseri için büyük bir özenle hazırlıklarını sürdüren Tayfun Duygulu, sahne performansından kostümüne kadar her detayda fark yaratacak.

AİLE DOKUNUŞUYLA UNUTULMAZ BİR GECE

Bu özel gecede Tayfun Duygulu'nun sahne stili, eşi Isabella Duygulu'nun danışmanlığı ile şekillenecek. Ünlü sanatçının kıyafetlerini ise kayınvalidesi büyük bir titizlikle dikiyor. Aile işbirliğiyle hazırlanan bu özel kostümler, Duygulu'nun sahne şovuna ayrı bir renk katacak.

SAHNE ŞOVLARIYLA BÜYÜLEYECEK

Tayfun Duygulu, sadece şarkılarıyla değil, sahne şovlarıyla da izleyenleri büyüleyecek. Renkli performansı ve özgün yorumlarıyla iz bırakan bir konsere imza atmaya hazırlanan sanatçı, The Souq'da yazın en çok konuşulacak etkinliklerinden birini gerçekleştirecek.



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