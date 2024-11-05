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Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!

Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama! İşte detaylar...

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!

90’ların unutulmaz sanatçısı Tayfun Duygulu, kendisinden 17 yaş küçük eşi Isabella’nın yeni yaşını hem romantik hem de özel sürprizlerle kutladı.

 Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!

İlk olarak aile dostlarıyla bir araya gelen Duygulu, ikinci bir kutlama için evi Isabella’nın

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!
en sevdiği güller ve orkide çiçekleriyle donattı.

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!
Sürprizleri bununla sınırlı kalmayan ünlü sanatçı, çiftin tanışma hikayesini anlattığı bir şarkı da yazdı.

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!
Duygusal anlar yaşayan Isabella, “38 yıl ruhumdan çok şey götürdü ama hayatıma çok güzel şeyler de getirdi.

 Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!

Bundan sonrası hep kalbime göre olsun" diyerek yeni yaşına dair dileklerini paylaştı.

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