 Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella Duygulu'ya büyük jest!

Tayfun Duygulu (54), kendisinden 17 yaş küçük eşi Isabella Duygulu için estetik dünyasına adım attı! Sesi, saksafonu ve özellikle o dillere destan saç stiliyle 90’lara damgasını vuran ünlü popçu, yıllar sonra yeniden saçlarına kavuştu. Ünlü şarkıcı, son dönemde iyice belirginleşen saç dökülmesine karşı harekete geçerek, genç eşine de jest yaparak saç ektirme kararı aldı.



90'LARIN EFSANE SAÇLARI GERİ DÖNÜYOR!

Tayfun, saç ekimi için estetik dünyasının gözde isimlerinden, ünlü dermatolog Dr. Neslihan Dolar’ı tercih etti. Hemen sosyal hayatına geri dönmek isteyen Duygulu, Dolar’ın İstanbul’daki kliniğinde tıraşsız saç ekimi yaptırdı. Ünlü popçu, saçları için eski tarzını geri getirme konusunda da oldukça heyecanlı! 90’lı yıllarda müzik listelerini alt üst eden Tayfun, sahne performansları kadar o dönemin moda ikonu olan saç stiliyle de hafızalara kazınmıştı. Kabarık ve hacimli saçlarıyla gençlerin saç trendlerine yön veren Duygulu, şimdi tekrar o günlerdeki gibi görünmeye hazırlanıyor.

GENÇ EŞİNE BÜYÜK JEST

Özellikle genç eşine güzel görünmek ve onu mutlu etmek için bu adımı attığı konuşulan Tayfun’un, uzun süredir saç dökülmesi nedeniyle rahatsız olduğu iddia ediliyordu.. Eşiyle el ele verdiği pozlar, "Aşk insanı gençleştirir" dedirtecek cinsten!

SAHNELERE GERİ DÖNÜYOR

Saç ekimi operasyonundan sonra sosyal medyada kısa bir video paylaşan Tayfun, "Yeniden doğmuş gibiyim! Şimdi sahnelere bomba gibi dönmeye hazırım. Eski günlerdeki gibi dinamik ve genç hissediyorum," dedi.

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