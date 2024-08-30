 Tayfun Duygulu'dan Çeşme'de milli coşku

Çeşme’de yaşayan 90’ların unutulmaz sanatçısı Tayfun Duygulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Tayfun, villasına dev bir Türk bayrağı asarak bu anlamlı günü taçlandırdı. "Milli mücadelemizin 102. yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak, bize emanet edilen bu zaferi ve bayramı her daim kutlayacağım, Bu, bizim Atatürk ve silah arkadaşlarına olan vefa borcumuz ve bu ülkenin evlatları olarak en önemli görevimizdir." diyen sanatçı, vatan sevgisini ve milli duygularını bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirdi. Tayfun Duygulu’nun bu hareketi, hem site sakinleri hem de hayranları tarafından büyük takdirle karşılandı.

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