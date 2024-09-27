Tayfun Duygulu'dan anlamlı adım!

90'lara damga vuran Türk pop müziğinin efsane ismi Tayfun Duygulu, SMA hastası minik Umutcan’a umut olmak için, müzik kariyerinin en değerli enstrümanını feda etti.



Müzik dünyasında iz bırakan yüzlerce şarkıya hayat veren ve yaklaşık 35 ünlü sanatçının albümünde çaldığı bu özel enstrümanı, açık artırmaya çıkardı.



Eşi Isabella Duygulu ile birlikte Umutcan bebeğin sağlık mücadelesine destek olmak için harekete geçen Duygulu, sosyal medya üzerinden hayranlarına ve yardımseverlere seslenerek duyarlılık çağrısında bulundu: “Elimde gördüğünüz bu 20 senelik emektar, benim müzikal yolculuğumun en kıymetli tanığı. Onu Umutcan bebeğe umut olmak adına açık artırmaya sunuyorum. Gelirinin tamamını ona bağışlayacağım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”



Ünlü popçu Tayfun Duygulu, 200 bin TL başlangıç fiyatıyla saksafonunu açık artırmaya sunarken, çağrısını sözlerini yazdığı ikonik "Kar Beyazdır Ölüm" şarkısının melodilerini çalarak tamamladı.



Yürekten gelen bu dokunaklı çağrı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve yardımseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

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