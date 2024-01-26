 Tayfun Duygulu’dan 31 yıl sonra gelen 'Deri mont' itirafı!

Alaçatı’da yaşayan Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

90’lı yıllarda Hadi Yine İyisin şarkısıyla deri mont efsanesini başlatan Duygulu, bir mağazada gördüğü deri monttan gözünü alamadı.

Yıllar sonra deri mont giyerek tarzını yine konuşturan Duygulu, "Bana yerli Elvis Presley diyorlardı. Önce Elvis stilini kendime yakıştırdım. Yazları sıkıntı oluyor diye deri ceketin kolunu kestirdim. Hepsi duruyor halen. Kendime ait bir imaj. Bundan devam etmem lazım. Hayvanların katledilmesinden kaynaklı deri de sıkıntı olsa da suni olanları kullanabilirim. Bana yakıştığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

DERİ FİRMALARINDAN ÇOK TEKLİF ALDIM

O dönem deri firmalarından teklifler aldığını belirten şarkıcı, "Birçok şarkıcı arkadaşta stilimi görüyorum. Ben ön ayak oldum. Dünyada var olan bir stil. Motosiklet kullananlar giyiyordu. Devamı gelseydi güzel bir marka olurdu. Çok isterdim. Özel bir marka tasarımı yapmadım. Gözlük tasarımı yaptım" şeklinde konuştu.

ESTETİĞİM YOK

Yıllar geçse de aynı kalmayı başaran Duygulu, “Aşk ve sevgi her şey. İmajımı yapan, kuaförüm, aşçım ve gerekirse doktorum. Aşk insanı besleyen en güzel şey. Genç kalmamın sırrı" diyerek, eşini gösterdi.

Son dönemde erkek sanatçıların estetik iddialarına, "Bende yok. Popüler olduktan sonra herhalde üzerine gidiliyor. İnsanlar da arkadaşlarını kıramayıp yaptırıyor herhalde... Ben daha tercih etmedim. İhtiyacı olan ve kendini iyi hissediyorlarsa yaptırsınlar. Güzel olanlar da var. Abartıya kaçanlar da var. Etrafındaki insanların, sizi beğenmesini istiyorsun. Bakımlı, şık ve genç kalmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

SEVGİ SATILIK DEĞİLDİR

14 Şubat Sevgililer Günü için konuşan Duygulu, "En sevdiğim günlerden biri... Her seferinde aşkım depreşiyor. Lakaplarım Yerli Elvis, genç kızların sevgilisi ve son ise romantik prensti... Romantik prens olarak prensesimi buldum. Yaş genç krallığımı ilan etmedim" diyerek, espri yaptı. Şarkıcı, "Pahalı hediye alınmadığı için ayrılan sevgililer oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Sevginin pahalısı ve ucuzu olmaz. Sevgi satılık değildir. Hediyenin büyüğü ve küçüğü olmaz.

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