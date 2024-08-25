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Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı. İşte detaylar...

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı

90’ların efsane popçusu Tayfun, SMA hastası minik Umutcan Kurt için duyarlı yürekleri harekete geçirdi.

 Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı

Umutcan’ın hayati tedavisi için gereken miktarı toplamak amacıyla sanat camiasına seslenen Tayfun,

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı

aynı zamanda bir yardım konseri düzenlemek için kolları sıvadı.

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den bu anlamlı konser için mekân talebinde bulunan Tayfun, duyarlı sanatçı dostlarını da sahnede yer almaya davet etti.

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı
Adana’dan gelen Umutcan ve ailesini evinde misafir eden Tayfun, “Vaktimiz çok dar. Eşimle birlikte Umutcan’a umut olmak için elimizden geleni yapıyoruz. 11 aylık bu sessiz yavrumuz için tüm yardımlar çok değerli” diyerek herkesten destek istedi.

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı
Umutcan’ın annesi Hatice Kurt ise çaresizlik içinde, “Umutcan’ın zamanı çok az kaldı. 1 yaşına girdiğinde ona kıyafet değil, hayat verecek ilacını almak istiyorum.

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı
Umutcan benim 6 yıllık mucizem; ama sevincimizi yalnızca 20 gün yaşayabildik. Ne olur, bir yaşına gelmeden ilaç için bize yardım edin” diye seslendi.

Tayfun’dan Umutcan için duygusal çağrı

Yürek yakan bir çağrı da baba Emrah Kurt’tan geldi: “Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Tüm babalardan destek bekliyorum.”

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