Yoğun konser maratonundan fırsat bilen İrem Derici, tatile çıktı. İki günlük tatile çıkan şarkıcının valizi kayboldu.



Bir hava yolu şirketinin valizini kaybettiğini açıklayan Derici, tüm kıyafetlerinin gittiğini söyledi.

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