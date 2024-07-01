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Tatile çıkan İrem Derici hayatının şokunu yaşadı

Tatile çıkan İrem Derici hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

Tatile çıkan İrem Derici hayatının şokunu yaşadı

Yoğun konser maratonundan fırsat bilen İrem Derici, tatile çıktı. İki günlük tatile çıkan şarkıcının valizi kayboldu.

Tatile çıkan İrem Derici hayatının şokunu yaşadı
Bir hava yolu şirketinin valizini kaybettiğini açıklayan Derici, tüm kıyafetlerinin gittiğini söyledi.

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