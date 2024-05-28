Tasarruf sanatçıları da vurdu!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirleri sanatçıları da vurdu.

Yaz aylarında Türkiye'nin birçok şehrin ve ilçede yapılacak festivaller iptal olmaya başladı. Belediyeler de tasarruf tedbirlerine uyarak, sanatçıların sahne alacağı festivalleri yapmamaya karar verdi.

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