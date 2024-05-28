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SnobMagazin.com

Tasarruf sanatçıları da vurdu!

Tasarruf sanatçıları da vurdu! İşte detaylar...

Tasarruf sanatçıları da vurdu!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirleri sanatçıları da vurdu.

Tasarruf sanatçıları da vurdu!

Yaz aylarında Türkiye'nin birçok şehrin ve ilçede yapılacak festivaller iptal olmaya başladı. Belediyeler de tasarruf tedbirlerine uyarak, sanatçıların sahne alacağı festivalleri yapmamaya karar verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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