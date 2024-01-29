  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Taş Kağıt Makas sıra dışı öyküsüyle ağlatacak

İzleyicilerle buluşmak için gün sayan "Taş Kağıt Makas" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakterinin sıra dışı hafıza yeteneği ve babasını kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekiyor.

Taş Kağıt Makas sıra dışı öyküsüyle ağlatacak

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin başrol oyuncularından Ekin Koç’un hayat verdiği, hipertimezi hastası Umut’un olağanüstü hafızasına konuk olduğumuz tanıtımda; Umut’un adalet için vereceği çetin savaşın da ipuçları yer alıyor.

Taş Kağıt Makas sıra dışı öyküsüyle ağlatacak

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut’un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekâsı ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut’un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

Taş Kağıt Makas sıra dışı öyküsüyle ağlatacak

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen, hikâyeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas’ın yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor.

 Taş Kağıt Makas sıra dışı öyküsüyle ağlatacak

Gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşının anlatıldığı dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazıyor. Yakında Kanal D ekranlarında başlayacak dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas sıra dışı öyküsüyle ağlatacak

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Songül Karlı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!
  Magazin

Songül Karlı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!

İrem Derici'nin öyle bir hayali var ki! Çok şaşıracaksınız  
  Magazin

İrem Derici'nin öyle bir hayali var ki! Çok şaşıracaksınız  

Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber
  Magazin

Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber

Buray, 5 ülke 15 şehirde konser verecek
 

Buray, 5 ülke 15 şehirde konser verecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran'a gitti
  Magazin

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran'a gitti

Şarkı söylemeyi bırakacağını söyleyen Volkan Konak'tan yeni açıklama geldi!
  Gündem

Şarkı söylemeyi bırakacağını söyleyen Volkan Konak'tan yeni açıklama geldi!