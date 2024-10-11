Arkadaşının köpeğini gezdirmeye çıkaran oyuncu, tarzıyla beğeni topladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Çam, hayranlarının da ilgi odağı oldu.

Arkadaşının minik dostuyla kısa süre Nişantaşı turu yapan Çam, sevenlerinin hatıra fotoğrafı isteğini kırmadı.

'Bahar' dizisindeki performansıyla her hafta adından söz ettiren oyuncu, sevenleriyle ayaküstü sohbette etti.

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