Tartışma konusu olacak şarkı ve klip geliyor

tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre; Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berdan Mardini, “1 Şubat’ta yeni şarkımız çıkacak. Kuaförümün yeteneğini yıllar sonra fark ettim. Söz ve müziği kuaförüme ait. ‘Evime hoş geldin’ olarak çekiyoruz ama çok büyük bir süpriz var, anlatamam. Çok gündem olacak tartışma konusu olacak bir şarkı ve klip geliyor” dedi.

KOZMETİK MARKAM ÇOK BEĞENİLDİ

Berdan Mardini çıkarmış olduğu kozmetik markasına gelen yorumları da paylaşırken, “Markamıza geri dönüşler çok güzel. Herkes paylaşıyor, ünlülerde dahil. Birde kulaktan kulağa dolaşıyor. Mükemmel bir koku beni bir koklayın anlarsınız kısa lafın özü beni koklayın '' ifadelerini kullandı.

ŞARKININ GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ

İnci Taneleri 'nin ilk bölümü ile reyting izlenme rekorları kırarken çok konuşulan pavyon sahnesini Berdan Mardini de yorumladı, “Benim için öncelikle orda gün yüzüne çıkmamış bir şarkının bu diziden sonra çıkması çok önemliydi.

Arkadaşlarımın da çok şarkıları var ama gün yüzüne çıkmıyor. Birilerinin iteklemesi yada gereksinim duyması lazım. Yılmaz abiyi çok sevdim çok başarılı gerçek bir hikayeyi anlatmış. Hakikaten çok güzel durmuş hikayenin arkasında. Ama şunu söylim Yılmaz abiyi tebrik ediyorum, güzel kaleme almış. Bundan sonraki bölümleri kaçırmak imkansız bağımlısı yapacak. Birinci bölümden belli oldu. Başarılar diliyorum bol reytingler. dedi.

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