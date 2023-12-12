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Tarlada çalıştı, bisiklete bindi

Sinema izleyicisinin merakla beklediği yılın komedisi ‘Başkan’ filminin başrol oyuncularından olan Necip Memili, Tunceli Ovacık’ta çekimleri tamamlanan sette en unutulmaz anlarını yaşadı.

Tarlada çalıştı, bisiklete bindi

Filmde bir kıraathane işleten, evli ve üç çocuklu olan Zeynel karakterini canlandıran Necip Memili, yaşadığı bölgede bir şeylerin ters gittiğine kanaat getiriyor ve yaklaşan belediye seçimlerinde aday olmaya karar veriyor. Filmde oyunculuğu ile göz dolduran Necip Memili, Zeynel karakterinin gereği olarak bol bol bisiklete binde ve yerli halk ile tarlada çalıştı.

Tarlada çalıştı, bisiklete bindi

Muhteşem iletişimi ile yerel halkı kendisine hayran bırakan Necip Memili, tüm çekim süreci boyunca tüm setin de neşe kaynağı oldu. Yöreyi çok beğendiğini ve kendilerini zorlayan sıcak dışında çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini söyleyen Memili, ‘Ülkemizin her yöresi ayrı güzel. İşimin en güzel tarafı da çalışırken, seyahat edebilmek ve yeni yerleri keşfetmek. Başkan benim hayatımın da başkanı oldu’ dedi. 

Tarlada çalıştı, bisiklete bindi

Memili’nin yanı sıra yıldız oyuncular Büşra Pekin, Diren Polatoğulları ,Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan da muhteşem oyunculuklarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakacaklar. 

Tarlada çalıştı, bisiklete bindi

 A Time Medya / Hale Algan ve Lale Algan’ın yapımcılığını üstlendiği Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği ‘Başkan’ filmi, sıcak, samimi hikayesi ve komedi dozu yüksek anlatımı ile 5 Ocak 2024’ten itibaren beyaz perdedeki yerini alacak.

 

 

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