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Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı

Megastar Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı. İşte detaylar...

Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı

Kuantum 51 albümüyle geçtiğimiz yaza damga vuran Tarkan, şimdi Avrupa’daki sevenleriyle buluşuyor. Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre’yi kapsayan turnesinde Megastar, Kuantum 51 albümündeki en yeni şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınan ikonikleşmiş hitlerini de seslendiriyor.

 Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı


En son 2019’da gerçekleştirdiği unutulmaz turnenin ardından, yine muhteşem sahne performansları eşliğinde hayranlarını büyülüyor. Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla Nisan ayında başlayan Avrupa Turnesi, Haziran ayına kadar devam edecek.

 Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı

DÜSSELDORF'TA YOĞUN İSTEK ÜZERİNE İKİNCİ KONSER
Avrupa Turnesine Rotterdam ile başlayan Tarkan, turnenin ikinci ayağı olarak Düsseldorf’ta sahne aldı. 12 Nisan konserine gösterilen yoğun ilgi ve biletlerin kısa sürede tükenmesinden dolayı turnenin Düsseldorf ayağına bir konser daha eklenerek konser sayısı ikiye çıkarıldı. Megastar Tarkan, 12 ve 13 Nisan’da Düsseldorf PSD Bank Dome’da tüm sevenleriyle bir araya geldi.

 Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı

Tarkan’a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bass gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik ediyor.

 Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı

Sahne tasarımını ve prodüksiyon amirliğini Can Besbelli’nin üstlendiği turne kapsamında Tarkan, izleyicisine Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar tarafından yapay zeka ile hazırlanan özel bir intro ile merhaba diyor. Sahnedeki led video içerik tasarımları ise Salih Aksu tarafından hazırlandı.

 Tarkan, yeni şarkılarıyla Düsseldorf'taydı

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