 Tarkan, Yarının Köyleri için yeniden kamera karşısında

Megastar Tarkan, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen Yarının Köyleri projesi için bir kez daha kamera karşısına geçti. Çekimler, projenin ilk aşamasında belirlenen 3 pilot köyden biri olan Adana’nın Kürkçüler Köyü’nde gerçekleşti. Ekim 2022’den bu yana devam eden projenin lansman filminde de rol alan Tarkan, “Yarının Köyleri’nin bir hayalden gerçeğe dönüşmesine bizzat tanık olmak ve aradan geçen zamanda yaratılan pozitif etkiyi görmek çok güzel. Sosyal duyarlılığı yüksek bir marka olarak Trendyol’un köylere kurduğu dijital köprülerin kırsal kalkınma adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri projesi için yeni reklam filminde megastar Tarkan rol aldı. Çekimler için ilk Yarının Köyleri dijital merkezinin kurulduğu Adana’daki Kürkçüler Köyü’ne giden Tarkan, burada Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile bir araya geldi.

Köylerde üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve istihdamın artırılmasını destekleyen Yarının Köyleri projesi, Trendyol’un teknolojik yetkinlikleri ile UNDP’nin kırsal kalkınmadaki saha tecrübesini bir araya getiriyor. Trendyol, proje kapsamında belirlenen köylerde dijital merkezler kurarak çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere kooperatifler ve yerel üreticilerin de aralarında olduğu geniş bir kitleye yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri sunuyor.

Tarkan: Yarının Köyleri geleceğe dair umutları yeşertiyor

Projeyi ilk günden beri büyük bir ilgiyle yakından takip ettiğini belirten Tarkan, “Yarının Köyleri projesinin bir parçası olmaktan ve aradan geçen zamanda yaratılan etkiyi görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sosyal duyarlılığı yüksek bir marka olarak Trendyol’un köylere kurduğu dijital köprülerin kırsal kalkınma adına önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda büyüyen bir marka olarak sanattan sivil toplumun desteklenmesine her alanda ülkesine faydalı olmaya çalışan Trendyol, bu projeyle de geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Yeni reklam filmimizle bu umudu tüm Türkiye’nin kalbinde hissedeceğini biliyorum” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; "Dijital araçlar kalkınmada güçlü müttefiklerdir. Dijital araçlar; köylerdeki insanların şehirlerdekilerle aynı fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olurken, Kürkçüler'de yetişen narenciye ve biber gibi yerel gurur kaynağı olan kendine özgü ürünler için yeni pazarlar yaratabilir. Trendyol’un e-ticaretin kapısını açması ve Tarkan’ın da yanımızda olmasıyla mesajımızın duyulacağını biliyoruz." dedi.

“Yarının Köyleri'nde üretilen ürünler e-ihracat ile dünyaya açılacak”

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Tarkan ile yaptıkları iş birliğine ve projeye ilişkin şunları söyledi: “Adana, Diyarbakır ve İzmir’de 3 pilot köy ile başlattığımız projenin ilk aşamasında önemli bir mesafe kat ettik. Yarının Köyleri için yola çıkarken, ülkemizin farklı köşelerinde üretilen eşsiz ürünlerin hak ettiği değeri bulması, zanaatların katma değerli ürünler olarak küresel pazarlarda kullanıcıya sunulması en büyük arzumuzdu. Projenin ikinci aşamasında, Yarının Köyleri’nde üretilmiş ürünleri Trendyol’un e-ihracat yaptığı Azerbaycan, Körfez ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa gibi pazarlarda kullanıcıyla buluşturmak istiyoruz. UNDP ile birlikte dijital fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunan adımlar atmaya devam ediyor, 2028 sonuna kadar 10 köyde 1 milyon kişiye ulaşarak yerel ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz. Adana’da açtığımız ilk dijital merkezimizde bu hayallerin şimdiden gerçeğe dönüşmesine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Lansman filmimizde olduğu gibi yeni reklam filmimizde de Yarının Köyleri’ni Tarkan’ın gözünden yansıtarak bu tanıklığı onun aracılığıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. ”

Yarının Köyleri’nde bugüne dek neler yapıldı?

Trendyol’un 2022 yılında başlattığı Yarının Köyleri projesi, yereldeki teknolojik imkanları güçlendirme, üretimi artırma ve istihdamı teşvik etme amacı taşıyor. İlk fazında Adana, Diyarbakır ve İzmir’de üç pilot köy ile başlayan “Yarının Köyleri” projesinin ilk Dijital Merkezi, Aralık 2023’te Adana Kürkçüler’de açıldı. Merkez’de bugüne dek üreticilere yönelik dijital okuryazarlık, e-ticaret ve inovatif ürün geliştirme atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik STEM, kodlama, robotik ve 3D tasarım eğitimleri, çiftçilere ve tarım sektörüne yönelik dijital tarım uygulamalı eğitimleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında Adana ve İzmir’de pilot köylerde dijital tarım ekipmanları kuruldu ve bu sayede zirai ilaç kullanımında şimdiden %25 düşüş, su ve akaryakıt kullanımında önemli ölçüde tasarruf sağlandı. Projenin bir sonraki fazında, Yarının Köyleri’nde üretilen ürünlerin Trendyol’un e-ihracat yaptığı Azerbaycan, Körfez ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına da açılması hedefleniyor.

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