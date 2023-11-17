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Tarkan takıntısını açıkladı

Megastar Tarkan, Kazakistan'da takıntısını açıkladı... İşte haberin detayları...

Tarkan takıntısını açıkladı

Tarkan, Kazakistan konseri öncesi prova yaptı.

Tarkan takıntısını açıkladı
Megastar, o anları Instagram'dan açıkladı.

Tarkan takıntısını açıkladı
Tarkan, sahne önünde hoparlörü düzelttiği anı yayınlarak, "Ah benim şu simetri takıntım" diye yazdı.

 Tarkan takıntısını açıkladı

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