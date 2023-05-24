Tarkan oyunu kullanıp takipçilerine çağrıda bulundu

Bir süredir Almanya'da yaşayan Tarkan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Şarkıcı, kendisi ve eşi Pınar Tevetoğlu ile oy kullandığı anı Instagram'dan paylaştı.



Megastar, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka... Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı ols un" diye yazdı.



28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tattip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

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