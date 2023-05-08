 Tarkan oyunu kullandı

Tarkan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı.

Megastar, oyunu sandığa attığı anları Instagram'dan paylaştı.

Almanya'da yaşadığı için oyunu yurt dışında kulanan Tarkan, çıkışta ise ilgi odağı oldu.



Megastar, "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

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