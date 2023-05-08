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Tarkan oyunu kullandı

Megastar Tarkan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı. İşte haberin detayları...

Tarkan oyunu kullandı

Tarkan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı.

 Tarkan oyunu kullandı

Megastar, oyunu sandığa attığı anları Instagram'dan paylaştı.

 Tarkan oyunu kullandı

Almanya'da yaşadığı için oyunu yurt dışında kulanan Tarkan, çıkışta ise ilgi odağı oldu.

Tarkan oyunu kullandı
Megastar, "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

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