 'Tarkan'ın Baldızı' olarak ünlenen Berna Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! Tarkan ile ilgili bakın ne dedi?

'Tarkan'ın Baldızı' olarak ünlenen Berna Öztürk, yıllar sonra Nişantaşı City's'de ortaya çıktı. 'Berna Öztürk - Love Me feat. DJ Funky C' parçasından bahseden DJ, "Heyecanlıyım. Bütün dünyada yayınlandı. Dünyada bir numara olan bir şarkıyı yeniden yapmış oldum. 2024'e enerjik şekilde girmek için bu parçayı hazırladık. Şarkı zaten İngilizce... Harika bir klip çektik" dedi.

HEP EMEĞİ KÜÇÜKSEME OLUYOR!

Öztürk, "Sizi DJ olarak biliyorlar ama parçanın her şeyinde varsınız" sözlerine, "Bu işlerde bazı şeyler dezavantaj oluyor. Tanınmışsanız biraz kafanıza basmak istiyorlar. 'Kesin bu yapmamış' diyorlar. Kadınsanız üzerinize geliyorlar. Kariyerimde 24'üncü yılıma giriyorum bazı beni dinleyenler, 'Harbiden acayip çalıyormuşsun!' diye söylüyorlar ama iki yıllık DJ'e bunu demiyorlar. Hep emeği küçükseme oluyor. Bu duruma çok üzülüyorum. İnşallah 2024'te bunu duymak istemem" ifadelerini kullandı.

TARKAN İLE ÇALIŞMAK İSTERİM

DJ, "Ablanız Bilge Öztürk, Tarkan'ın eski sevgilisi... Tarkan ile çalışmak ister misiniz?" sorusuna, "Keşke... Tarkan Türkiye'nin en önemli sanatçısı... Harika şarkıları ve kariyeri var. Bir müzisyen olarak isterim ama öyle bir şey gözükmüyor. Bu vaziyetin üzerinde 15 yıl geçti ama ailece duygusal insanlarız. Hep 'Aman kimse yanlış anlamasın' deriz. Ablamla ilişkisi olduğu dönemde ben ve ablam, Tarkan'ın bize getirebileceği bir şey kullanmamak için çok çaba sarfettik. Ailemiz bizi kendi başımıza varlık gösterebilmemiz şeklinde yetiştirdi. Ortada bir şey yokken bile, 'Bak Tarkan'ın sayesinde meşhur' oldu lafları dolaşıyor. Bir de onların ağzına böyle sakız vermem" yanıtını verdi.

KENDİMİ ÖN PLANA ÇIKARMAK GİBİ DERDİM YOK

Zayıfladığı görülen Öztürk, "Biraz çalışmaktan... Yaz hareketli geçti. Biraz da yaş kemale erince insan, 'Bu vücut bana 60 yaş lazım' diyerek, vücuda bakıyorum" dedi. DJ, "Bir başka ünlüyle daha projeniz olacak mı?" sorusuna, "Hande Yener'e yaptığımız 'Ya Ya Ya' remixi çok ses getirmişti. Çok ödül aldık. O benim canım. Bundan sonra onunla çalışmayı çok isterim" diye cevap verdi. Ön planda olmak gibi bir derdi olmadığını belirten Öztürk, "Biraz uzak durmaya çalışıyorum. Zaten Akyaka'ya taşınmıştm. Zaten İstanbul'da uzak olunca magazinden de uzak oluyorsunuz. Zaten kendimi ön plana çıkarmak gibi derdim yok" diye konuştu. 'Mezarlık' filminde rol alan DJ, "Aslında müzikten önce 14 yaşında oyunculuk yapmıştım. Müziğe 16 yaşında başladım. İnsanlar DJ olarak tanıdı. Kendi tiyatrom vardı" şeklinde konuştu.

AİLEDEN EVLİLİK BASKISI YOK

Ablası Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı Daren Gerede ile aşk yaşaması üzerine DJ, "Yakında evlilik haberi gelir mi?" sorusuna, "Çok mutlular. Güzel çiftler. Seviyoruz Daren'i... Onların ilişkisi... Biz üç kız kardeş, bekar takılıyoruz. Aileden evlilik baskısı yok" cevabını verdi.

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