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Tarkan'ın annesi hayatını kaybetti!

Tarkan'ın annesi hayatını kaybetti! İşte detaylar...

Tarkan'ın annesi hayatını kaybetti!

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti.

 Tarkan'ın annesi hayatını kaybetti!

Neşe Tevetoğlu, kalp krizinden vefat etti. Avrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya'da olan Tarkan İstanbul'a geldi.

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