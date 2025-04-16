 Tarkan'ın annesi hayatını kaybetti!

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti.

Neşe Tevetoğlu, kalp krizinden vefat etti. Avrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya'da olan Tarkan İstanbul'a geldi.

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