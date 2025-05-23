Tarkan'dan yaz sürprizi

Megastar Tarkan, yeni şarkısı Dönmüyor Giden ile 23 Mayıs’ta tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluşuyor.

Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre’yi içeren 2025 Avrupa Turnesi’ne büyük bir coşkuyla devam eden Tarkan, yıllardır hafızalara kazınan ikonikleşmiş hitlerinin yanı sıra yeni şarkısı Dönmüyor Giden’i de ilk kez turne kapsamında sahnede seslendirecek. Yapımcılığını Hitt Müzik, digital dağıtımını DMC’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Tarık İster’e ait. Avrupa’nın en prestijli konser salonlarında verdiği konserlerle 2 aya yakın sürede yaklaşık 100.000 kişiye ulaşan Megastar Tarkan, 1 Haziran’a kadar sürecek Avrupa Turnesi’yle sevenlerine müzik dolu unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.

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