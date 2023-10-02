Tarkan'dan 'Kapıldım gidiyorum' paylaşımı

Bir süredir Almanya'da yaşayan Tarkan'dan yeni paylaşım geldi.
Megastar, "Kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum yolculuklar var yarına" diye yazdı.
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