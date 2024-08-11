Tarkan'dan eşi Pınar Dilek'e romantik doğum günü mesajı!

Tarkan, eşi Pınar Dilek'in doğum gününü Instagram'dan kutladı. Megastar, eşiyle fotoğrafını paylaştı.

Tarkan, "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara... Seni seviyorum" diye yazdı.

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