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Tarkan'dan Anneler Günü mesajı

Megastar Tarkan'dan Anneler Günü mesajı... İşte detaylar...

Tarkan'dan Anneler Günü mesajı

Tarkan, Anneler Günü'nde annesi Neşe Tevetoğlu ve eşi Pınar Dilek ile paylaştı.

Tarkan'dan Anneler Günü mesajı
Megastar, duygularını Instagram'dan belli etti.

Tarkan'dan Anneler Günü mesajı
Tarkan, "Tüm annelerin, anne adaylarının, anne yarısı olanların, anne gibilerin, anne olamayıp yüreği anne gibi atanların, anne gibi hissedenlerin. Anneler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

Tarkan'dan Anneler Günü mesajı

Sanatçı mesajı İngilizce'de yayınladı.

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