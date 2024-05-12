Tarkan'dan Anneler Günü mesajı

Tarkan, Anneler Günü'nde annesi Neşe Tevetoğlu ve eşi Pınar Dilek ile paylaştı.



Megastar, duygularını Instagram'dan belli etti.



Tarkan, "Tüm annelerin, anne adaylarının, anne yarısı olanların, anne gibilerin, anne olamayıp yüreği anne gibi atanların, anne gibi hissedenlerin. Anneler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

Sanatçı mesajı İngilizce'de yayınladı.

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