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Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü! İşte detaylar...

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ve iki arkadaşı trafik kazası geçirdi.

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!
Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme yolunda meydana gelen kazada oğlunun kolunda hafif bir sıyrık olduğunu, ancak hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

 Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!

Kaza fotoğraflarını paylaşan Tark Mengüç, "Görünmez kaza rabbim oğlumu yiğenimi arkadaşını korudu dostlarım ve olay şöyle gelişti Baran... İlk konserini çok önemli bir firmanın sponsorluğunda istanbulda tamamladıktan sonra sabah kuzeni Sabri arkadaşı ile yola çıktılar. 22 yaş günü günü için 3 günlük tatil için Çeşme'ye gittiler ve tahlissiz görünmez bi kaza yaşadılar. Sadece oğlumun kolunda ufak bi sıyrık var bunada binlerce şükür fakat hepsinin durumları iyi merak etmeyin. Rabbim nazardan dillerden kem gözden çocuklarımızı hepimizi korusun inşallah amin. Arayan soran dualarını bizden esirgemeyen herkesten allah razı olsun" dedi.

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!Tarık Mengüç'ün oğlu Baran ölümden döndü!

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