Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti.



Nâzım Hikmet Vakfı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. Tarık Akan, 16 Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.

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