Tarih Ve Gastronomi Bir Arada

İstanbul’un yeme içme hayatına büyük bir hareket getiren, herkesin konuştuğu Olden 1772’nin yaratıcıları Gürol Yığar ve Alper Karavar, İstanbul’a verdikleri değeri, Mesai Karaköy ile de gösteriyor. Mesai, tarihi bir İtalyan bankasının restore edilen binasındaki The Galata Istanbul Hotel’in terasında hizmet veriyor. Ayrıca müthiş manzarasıyla şehrin tarihi dokusunu günümüz çizgileriyle mimarisine yansıtıyor. Mesai geçmişle geleceği sonsuz bir gökyüzünün altında bir araya getiriyor.

Etkileyici atmosferinin yanı sıra, Mesai sunduğu özel menüyle de gastronomik bir değere sahip. Türk mutfağını modern gastronomi ile harmanlayan lezzetli tabaklar sunan mekânda klasik mezelerden sürprizli tariflere uzanan bir yemek deneyimi söz konusu. Aynı zamanda bir ocakbaşı olan Mesai Karaköy kebap ve et konusunda da iddialı. Taş fırından çıkan hamur işi ve yemeklerin lezzeti ise çıtayı iyice yükseltiyor.

Mesai’nin ödüllü şefleri bu eklektik mutfağa İstanbul’a yakışır deniz ürünleriyle rengarenk bir dokunuş daha ekliyor. Mesai Karaköy, Anadolu'nun dört bir yanından coğrafi işaretli ürünlere yer verilen menüsü ile konuklarına lezzet dolu anlar vaat ederken, Türk mutfağını yeniden keşfetmeniz için sizleri bekliyor.

Sabah 07.00’den gece 02.00’ye kadar hizmet veren Mesai Karaköy; sadece rezervasyonla çalışıyor. Bazıları istendiğinde birleştirilebilen, farklı büyüklükteki etkinlik ve görüşmeler için tasarlanan toplantı odaları ile, kokteyl ve yemek düzeninde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.



RAMAZAN ‘MESAİ’Sİ

Anadolu ve Türk mutfağının en seçkin örneklerini menüsüne taşıyan Mesai Karaköy, Ramazan ayı için de hazırlıklarını tamamladı. Ramazan boyunca mekân huzur dolu iftar yemeklerine ev sahipliği yapacak.

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