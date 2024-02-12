 Tanyeli'yi yakın dostları yalnız bırakmadı!

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Türkan Şerbetçi, sahibi olduğu Cahide Palazzo ev sahipliğinde moral gecesi düzenledi.

Sanat ve cemiyet hayatından bir çok ünlünün katıldığı gecede Zara'nın sahnesine Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Selen Görgüzel, Ferman Toprak, İsmail Özkan ve Didem Kınalı gibi isimler Tanyeli'ye moral vermek amacıyla konuk oldular.

TANYELİ'NİN DÜĞÜNÜ BUGÜN

Sahneye çıkan Zara, Tanyeli ile ilgili, "Bu gece her şey güzeller güzeli Tanyeli'm için. Sektörün en güzel kalpli insanları burada onun için toplandılar. Tanyeli'nin düğünü bu gün. Onun en sevdiği şarkıyı okumak istiyorum." diyerek "Dilenci" şarkısını seslendirdi. Ardından Tanyeli, sahnede 52. yaşını da yakın dostları ile birlikte kutladı. Tanyeli'nin, doğum günü pastasını kestikten sonra konuşma yaparken gözleri doldu.

AĞLATAN DANS DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞANLANDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Didem Kınalı da sahneye çıkarak şarkı söyledi. Geçtiğimiz aylarda dansözlüğü bırakan Didem, dostu Tanyeli ile birlikte dans etti. Ardından Tanyeli, tek başına yaptığı dansı ile ayakta dakikalarca alkışlandı. Tanyeli, dans ederken göz yaşlarına hakim olamadı.

500 BİN TÜRK LİRASI KATKIDA BULUNDULAR

Ünlü antikacı ve müzayedeci Uğur Batur tarafından moral gecesinde düzenlenen müzayedede, cemiyet hayatının önde gelen isimleri aralarında çok değerli resimlerin de bulunduğu, antika, takı, dekorasyon objeleri ve tabloları satın aldılar. 10 parça müzayede ürününden toplamda 500 Bin Türk Lira'sı değerinde satış yapılarak katkıda bulunuldu.

ÇOK DOSTUM VAR BENİM!

Tanyeli ve Türkan Şerbetçi, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Tanyeli, "Yıllar sonra Türkan abla yine elimden tuttu ve bana bu geceyi armağan etti. Onu tanıdığımda 19 yaşındaydım. Yedi düvele yardım etmiştir. Benim bir annem yok ama Türkan ablam var. Çok duygulandım. Dün Türkan ablaya dayanamıyorum bak ağlayacağım dedim. O da bana olur mu sen mutlu ol diye yapıyoruz bu geceyi dedi. Allah beni yalnız bırakmayan herkesten razı olsun. Çok dostum var benim. Hepsinden allah razı olsun." dedi. Türkan Şerbetçi ise, Cahide Palazzo'da düzenlenen geceyle ilgili, "Ben Tanyeli'yi 19 yaşından beri tanıyorum. O benim manevi kızımdır. Yurt dışından dönünce kendisi hastalığını öğrendik, ben de onu yalnız bırakmamak adına böyle bie geceyi düzenlemek istedim." dedi.

BU HAYAT ÇOK KISA KÜS KALMAYA DEĞMEZ

Hastalık sürecinde neler yaşadığını gazetecilere anlatan Tanyeli, "Süreci çocuklardan saklıyordum ama onlar öğrendiler artık sır kalmadı. 3. evredeyim şu an. Yurt dışında ameliyatsız tedavi için bu gün bağlantı yaptık. 3 tane ülkede ameliyatsız tedavi var. Olmazsa artık Allah ne dediyse o olacak. Dünya zorlu bir sınavdan geçiyor. Herkesin de kendine göre mücadelesi var. Bir verenden de Allah razı olsun, bin verenden de. Allah herkesten razı olsun. Bana gönülden gelen zaten bana şifa olur. Yanımda olandan Allah razı olsun, olmayana da Allah hayatında kolaylık versin. Yanımda olmadı diye üzüldüğüm olmadı diyemiyorum ama ben herkesi canı gönülden affettim. Bu hayat çok kısa küs kalmaya ve üzülmeye değmez." diyerek hastalık sürecinden bahsetti.

EŞİM İLKER, ÇOK KIYMETLİM

Tanyeli, eşi İlker Sünnili'ye de teşekkür etti. Hastalığı süresince hep yanında olduğunu dile getirerek, "Eşim çok kıymetlim. 8-9 aydır hiç ayrılmadı yanımdan. Ailemizde abimi ve kayınvalidemi kanserden kaybettik biz. Bizim sınavımız birmiş demek ki. Umarım bu gece benim 2. kez doğmama vesile olur. Bu hastalıkların hem bir hediye aynı zamanda da bir kefaret olduğunu düşünüyorum." dedi.

ÇOK ETKİLENDİM SÜREÇTEN

Tanyeli'yi yalnız bırakmayan ünlüler arasında Fatih Ürek de vardı. Ürek, "Ben çok etkilendim bu süreçten. Öyle güzel zamanlarımız var ki onunla ben çok seviyorum Tanyeli'yi. Kötü haberini aldığım insanlar ile ben küserim ya. Küserim derken kötü haber ya bu, ben sevmiyorum kötü haberleri. Hayat hep güzel olsa keşke. Her zaman pozitif olabilse. En başından beri ben süreci takip etmeye çalışıyorum. Biraz beslenmesini düzgün yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

DÜNYA MELEĞİ, DÜNYA İYİSİDİR O

Safiye Soyman ise, "Çok güzel bir gece olacak. Tanyeli'me geldik. Sanatçı arkadaşlarımız ile birlikte biraz sahne alacağız. Şifa niyetine olsun ona inşallah. Onu çok seviyorum. Hemen hemen aynı sahnede birlikte çalışırdık. Beraber çok çalıştık biz Tanyeli ile. Dünya meleği dünya iyisidir o." dedi.

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