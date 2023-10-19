Tanyeli'ye arkadaşlarından büyük jest

Ünlü dansçı Tanyeli, beş aydır Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde pankreas kanseri tedavisi görüyordu.



Tedavisinin kalanını Küba’da devam etmeye karar veren Tanyeli cumartesi gecesi Küba’ya uçacak.

Tanyeli’nin İstanbul’da tedavi gördüğü hastanenin masraflarını yakın dostları Zara, Hakan Altun ve Haluk Levent kapattı.

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