Tanyeli’nin moral gecesinde yıldızlar geçidi

Tanyeli’nin Cahide’de düzenlenen moral gecesinde yıldızlar geçidi yaşanacak. Zara’nın sahneye çıkacağı moral gecesinde Hakan Altun, Işın Karaca , Fatih Ürek, Safiye Soyman, Yonca Evcimik gibi ünlü isimler yanı sıra sürpriz sanatçılar sahneye çıkacak.

Tanyeli, dostlarına yayınladığı şu mesajla teşekkür etti: “Bana ikinci doğuş şansını doğum günümde verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.” ilk günden beri desteklerini esirgemeyen kendisini yalnız bırakmayan yakın dostları ve tedavi masraflarında ilk günden beri destekleyen Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe ve Haluk Şentürk ve Ayşe Estetik unutmayarak tekrar Teşekkür etti.

Moral gecesinin duyurulmasında Selim Akar tarafından tedavisinin ilk günlerinde çekilen Moral fotoğrafları kullanıldı.

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