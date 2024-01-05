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Tanyeli’nin moral gecesinde yıldızlar geçidi

Uzun süredir tedavi gören Tanyeli’ye 19 yaşından beri gönülden bağlı olduğu çok sevdiği Türkan Şerbetçi 14 Ocak Pazar akşamı Cahide Palazzo’da Tanyeli’nin doğum gününde moral gecesi düzenliyor.

Tanyeli’nin moral gecesinde yıldızlar geçidi

Tanyeli’nin  Cahide’de düzenlenen moral gecesinde  yıldızlar geçidi yaşanacak. Zara’nın sahneye çıkacağı moral gecesinde  Hakan Altun, Işın Karaca , Fatih Ürek,  Safiye Soyman, Yonca Evcimik  gibi ünlü isimler yanı sıra sürpriz sanatçılar sahneye çıkacak.

Tanyeli, dostlarına yayınladığı şu mesajla teşekkür etti: “Bana ikinci doğuş şansını doğum günümde verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.” ilk günden beri desteklerini esirgemeyen kendisini yalnız bırakmayan yakın dostları  ve tedavi masraflarında ilk günden beri  destekleyen  Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe ve Haluk Şentürk ve Ayşe Estetik unutmayarak tekrar  Teşekkür etti.

Moral gecesinin duyurulmasında Selim Akar  tarafından tedavisinin ilk günlerinde  çekilen Moral fotoğrafları  kullanıldı.

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