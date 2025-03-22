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Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den yürek burkan paylaşım!

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den duygusal paylaşım! İşte detaylar...

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den yürek burkan paylaşım!

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den duygusal paylaşım geldi.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den yürek burkan paylaşım!
Sünnili, eşinin Bodrum'daki mezarlığına gitti.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den yürek burkan paylaşım!
Sünnili mezarlıktan fotoğraf paylaşıp, "Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye" ifadeleriyle, yürek burktu.

 

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