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Tanyeli'den arkadaşlarına mesaj

Bir süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'den mesaj! İşte detaylar...

Tanyeli'den arkadaşlarına mesaj

Bir süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, sanat camiasındaki dostlarına ve sevenlerine mesaj iletti.

 Tanyeli'den arkadaşlarına mesaj

Tanyeli, ziyaretçi yasağının devam ettiğini söyleyerek, Instagram'dan seslendi.

Tanyeli'den arkadaşlarına mesaj
Tanyeli, yasak kalkınca bildireceğini açıkladı.

 

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