Bir süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, sanat camiasındaki dostlarına ve sevenlerine mesaj iletti.

Tanyeli, ziyaretçi yasağının devam ettiğini söyleyerek, Instagram'dan seslendi.



Tanyeli, yasak kalkınca bildireceğini açıkladı.

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