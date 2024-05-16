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Tanyeli: Beni hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu başarılı oryantal Tanyeli oldu. Uzun zamandır kanser hastalığı ile savaşan başarılı oryantal, hastalık süreci ile ilgili de bilgi verdi.

Tanyeli: Beni hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar

Hastalık sürecini ile ilgili soruları cevaplayan Tanyeli “Aman o üzülmesin aman o kırılmasın diye çabaladım yıllarca hastalık sahibi oldum beni dertleri ile hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar” diyerek sitemini dile getirdi.

Tanyeli: Beni hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar

ORYANTAL YOK!

Başarılı oryantal Tanyeli oryantal piyasasını da değerlendirdi. Oryantal kalmadı, oryantal yok diyen Tanyeli “Oryantal gazinoda değil sanatsal yerlerde olmalı. Benim rütbem yüksek, benim gibi kim geldi, bi kendinize gelin. Son zamanlarda gerçekten iyi diyeceğim oryantal yetişmedi. Oryantal yok” şeklinde konuştu.

Tanyeli: Beni hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar

BİR DAHA DOĞSAM ORYANTAL OLMAK İSTEMEM 

Bir döneme dansları ile damgasını vuran Tanyeli “Bir daha doğsam oryantal olmak istemem. Dans etmek isterim ama oryantal dansı asla istemem ve genç kardeşlerime de tavsiye etmiyorum, merak etmesinler dans etsinler ama oryantal değil” sözleri dikkat çekti.

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