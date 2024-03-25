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Tanrının ülkesinde unutulmaz 5 gece

Attec International sahibi aynı zamanda Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyesi Aslı Aydın hafta sonu yoğun iş temposundan uzaklaşarak, kadın kadına yurtdışı seyahatine çıktılar.

Tanrının ülkesinde unutulmaz 5 gece

Dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan ‘Tanrını Ülkesi’ veya ‘Kırmızı Şehir’ olarak adlandırılan Marakeş’i tercih eden Aslı Aydın dolu dolu 5 gün geçirdikleri Fas'da Koutoubia Camii, Bahia Sarayı, Menara Bahçeleri, Dar Sİ Said Müzesi, El Fena Meydanı, Ali Bin Yusuf Medresesi, Bab Agnaou ve Atlas Dağları ile Şelaleri'ni gezdiler.

Tanrının ülkesinde unutulmaz 5 gece

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