Tanrının ülkesinde unutulmaz 5 gece

Dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan ‘Tanrını Ülkesi’ veya ‘Kırmızı Şehir’ olarak adlandırılan Marakeş’i tercih eden Aslı Aydın dolu dolu 5 gün geçirdikleri Fas'da Koutoubia Camii, Bahia Sarayı, Menara Bahçeleri, Dar Sİ Said Müzesi, El Fena Meydanı, Ali Bin Yusuf Medresesi, Bab Agnaou ve Atlas Dağları ile Şelaleri'ni gezdiler.

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