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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu oğullarının adını açıkladı

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu oğullarının adını açıkladı. İşte detaylar...

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu oğullarının adını açıkladı

Taner Ölmez, NTV Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Ölmez, 'Hayatla Barış' filminde kamera arkasında yaşadıklarını, filmle ilgili duygularını, babalığını, ailesini en özel cümleleriyle Ceyda Düvenci'yle paylaştı. Bambaşka Sohbetler, hafta içi her gün BBO Yapım farkıyla NTV ekranlarında...

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu oğullarının adını açıkladı

Taner Ölmez'in Bambaşka Sohbetleri'nde öne çıkanlar...

Zengin bir ailenin çocuğu değilim; zevk aldığım yerler makul yerlerdir. Fiyatı çok fazla geliyorsa beğendiğim bir şeyi ya almam ya da indirime girmesini beklerim ve bundan da mutsuz olmam. Telefon değiştirmek için bozulmasını beklerim. Ama eşim çocuğumun fotoğrafını çekecek, ona en iyi telefonu alırım.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu oğullarının adını açıkladı

Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum bir de, artık başka bir seviye olmaya başladı. Kokla kokla... Geceyarısı uyanıp, kafayla bana dalıyor "baba şu" diyor, su isteyecek yani... Suyunu veriyorum, normalde erken kalkan bir çocuk olmasına rağmen, benimle birlikte daha fazla uyuyor, annesi de bundan razı. Zeynep'in ismini ben koydum. Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk zaten, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak. Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 2021'de nikah masasına oturdu. 

 

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