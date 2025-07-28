 Tan Taşçı yanan ormanları arkasına alıp şarkı söyleyen kişiye tepki gösterdi

Tan Taşçı, Bursa'daki yangın başladığı sırada bulunduğu evin penceresinden görünen yanan ormanları arkasına alan birinin Yalın'ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söylemesine tepki gösterdi.

Şarkıcı, Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz, idrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!" dedi.

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