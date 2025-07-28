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Tan Taşçı yanan ormanları arkasına alıp şarkı söyleyen kişiye tepki gösterdi

Tan Taşçı yanan ormanları arkasına alıp şarkı syöeleyen kişiye tepki gösterdi. İşte detaylar...

Tan Taşçı yanan ormanları arkasına alıp şarkı söyleyen kişiye tepki gösterdi

Tan Taşçı, Bursa'daki yangın başladığı sırada bulunduğu evin penceresinden görünen yanan ormanları arkasına alan birinin Yalın'ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söylemesine tepki gösterdi.

 Tan Taşçı yanan ormanları arkasına alıp şarkı söyleyen kişiye tepki gösterdi

Şarkıcı, Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz, idrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!" dedi.

Tan Taşçı yanan ormanları arkasına alıp şarkı söyleyen kişiye tepki gösterdiTan Taşçı yanan ormanları arkasına alıp şarkı söyleyen kişiye tepki gösterdi

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