  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tan Taşçı ve yazar Ezgi Durmuş'un birlikte kaleme aldığı “Eve Dönüş” 25 Ocak’ta tüm kitabevlerinde

Yazar Ezgi Durmuş ve Sanatçı Tan Taşçı’nın birlikte kaleme aldığı “Eve Dönüş” okuruyla buluşuyor.

Tan Taşçı ve yazar Ezgi Durmuş'un birlikte kaleme aldığı “Eve Dönüş” 25 Ocak’ta tüm kitabevlerinde

Eve Dönüş yazım süreci açısından da bir ilk. İki ortak kalem, birbirlerini ve en önemlisi kendilerini tanıma yolculuğunda hayata dair yapılan sohbeti filtresiz ve doğrudan okura aktarıyor. 

Tan Taşçı ve yazar Ezgi Durmuş'un birlikte kaleme aldığı “Eve Dönüş” 25 Ocak’ta tüm kitabevlerinde

Okumayı bilenlerin tesadüflere değil hayatın göz kırpışlarına ve rehberliğine inandığı, ne çıkılan bu yolculuğun ne de eve dönüşün tesadüf olmadığını bizlere sunan kitap, okurun renk paletine bir renk daha eklemeyi vadediyor ve bu rengi kullanıp kullanmamayı da okurun kendisine bırakıyor. 

Kitabın yazım sürecinde sanatçı Tan Taşçı’nın sahneden evine yolculuğuna yazar Ezgi Durmuş’un eşlik ettiği, sanatçının duygu dünyasından dinleyenlerine bir kapı aralıyor. 

“Eve Dönüş” Destek Yayınları etiketiyle 25 Ocak’ta tüm kitabevlerinde…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur'un AVM tarzı...
  Magazin

Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Kayahan'ın hayatı film oluyor! Beste Açar, babasının hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!
  Magazin

Kayahan'ın hayatı film oluyor! Beste Açar, babasının hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!

Sevgililer Gününde aşk Afil Bomonti'de yaşanır
  Mekan

Sevgililer Gününde aşk Afil Bomonti'de yaşanır

Nefise Karatay'dan estetik açıklaması!
  Magazin

Nefise Karatay'dan estetik açıklaması!

İlker Kaleli'den müzikal atak
  Magazin

İlker Kaleli'den müzikal atak

Hande Erçel'den şok karar
  Magazin

Hande Erçel'den şok karar