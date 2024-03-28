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Tan Taşçı'nın merakla beklenen yeni şarkısı "Dön Geri" yayında

Tan Taşçı'nın dokuzuncu stüdyo albümü "Sende de Benden Var"ın yeni teklisi "Dön Geri" 29 Mart’ta TCTVL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Tan Taşçı'nın merakla beklenen yeni şarkısı "Dön Geri" yayında

Türk müzik endüstrisinde birçok hit şarkıya imza atan, konserleri ile çok konuşulan söz yazarı, besteci ve yorumcu Tan Taşçı, farklı projelerinin yanı sıra albüm şarkılarını da yayınlamaya devam ediyor.

Tan Taşçı'nın merakla beklenen yeni şarkısı "Dön Geri" yayında

Söz ve bestesi Tan Taşçı’ya düzenlemesi Olcay Demirci’ye ait olan “Dön Geri”, aşktaki kabullenişi anlatan sözleri, 90’ların efsanevi düzenlemelerine göz kırpan soundu ile Tan Taşçı’nın unutulmaz balladları arasında yerini almaya hazırlanıyor. "Dön Geri"nin teaserı yayınlandığı andan itibaren milyonlarca kez izlendi. 

BODRUM'DA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ 

Sanatçı, “Dön Geri”nin video klibi için İzzet Başlak yönetmenliğinde Bodrum’da kamera karşısına geçti.  

Tan Taşçı'nın merakla beklenen yeni şarkısı "Dön Geri" yayında

Uzun zaman sonra Tan Taşçı’yı izleyeceğimiz video da sanatçı yine doğa ile iç içe bir performansa imza attı. Klibin çekimleri Bodrum-Milas yolu üzerindeki farklı göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve flamingoların da uğrak yeri olan alanda gerçekleşti. 

Tan Taşçı, yeni şarkılarının ilk canlı performanslarını da 4-5 Mayıs 2024 Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava konserlerinde yapacak.

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