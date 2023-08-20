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Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi

Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi. İşte detaylar...

Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi

Tan Taşçı, 19 Mayıs'ta Marmaris'te konser verdi. Şarkıcı, konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi.

Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi
Tan Taşçı, 10 Ağustos sabahı konser için Antalya’ya giderken Burdur yolunda kaza yapmış ve ölümden dönmüştü.

Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi
Şarkıcının bir hayranı Twitter'dan, "19 Ağustos Marmaris konseri hayalkırıklığı oldu, ilk defa canlı performansına denk geldim üzdü açıkçası... Passo organizasyonu tam bir fiyasko... Tan da hem çok geç çıktı hem de sahnede çok az kaldı bi ara sahneyi terk etti sandım meğerse vokalistine bırakmış sahneyi" diyerek, tepki gösterdi.

Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi
Şarkıcı da hayranının tweet'ine karşılık verdi. Tan Taşçı, "Merhaba, öncelikle size sakin bir yaşam dilerim. Bazı suçlayıcı, düşüncesiz, argümanlarınız olmuşda, cevaben... Dün her zaman olduğu gibi normal saatimizde tüm ekibim ile hazırdım. Bilet üstünde yazan kapı giriş değil de, iyi bakınca çıkış saatinde de sahneye hazırdım! Bazen, dün olduğu gibi seyirci o salonda alışık olmadık bir yoğunluk yaratabiliyor ve saha ekipleri bu alışık dışı durum sebebiyle kitleyi yerlerine almakta zorlanabiliyor. İşte bu noktada herkesi kollamak adına gecikilmesi gerekiyor ki bu da kısa süreli bir toplumsal fedakarlık oluyor" diye yazdı.

 Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi

Sözlerine devam eden Taşçı, "Ben yine de çok mutlu bir sahne yaptım. O kadar nemli ve sıcaktı, bir tane fazla kıyafet değiştirdim. Aslında biraz ağrılarım bile var, pek hissettiğinizi sanmıyorum çünkü inanın ben bile sahne de unutuyorum!
Bu arada bir hafta önce parçalanmış bir arabadan çıkıp akşam konser de yaptım. Binlerce kişi biletini almış bekliyordu ve sahneye çıkmak zorundaydım. Çünkü elim ayağım tutuyordu. Kimseye ağırlığımı, yükümü vermedim aslan gibi çıktım…
Ertesi gün de konser yaptım dün ve ondan önce ki gün de sahnedeydim. İki kez terden kıyafet değiştirdim, nefes aldım, seninle birlikte madurluk doğmaması adına 15 dk beraber bekledim diye bu sağlıksız şiddeti ne ben ne Passo ne
Bayhan Muzik ne de TCTVL Yapım ekipleri haketmiyor. Önce emeğe saygıyı öğreneceksin ki daha fazla emek göreceksin.

Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi
Ben sizi kaybederim, kazanırım pek de takılmam böyle şeylere. Fakat sen analiz ederek yaşayamıyorsun. Bu ciddi bir sorun, eğer randuman alamazsan yaşıyor bile sayılmazsın, haberin olsun" dedi.

Tan Taşçı konserine gelen hayranının sitem etmesine karşılık verdi

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