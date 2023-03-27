Tan Taşçı, Depremden Sonra Kavramlar Değişti

Tan Taşçı, Asmalımescit sokaklarında dolaşırken objektiflere takıldı.

Uzun bir süredir konserler hariç dışarıda görünmeyen şarkıcı, karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Taşçı, "Çalışıyorum, yoğunum. Bodrum’a gideceğim. Son günlerim İstanbul'da. Şarkılar bitirdim, onlar çıkacak ufak ufak normal hayata dönmeye başlayacağım. Artık kavramlar değişti. Yeni şarkılarımda yazı sallamak değil de; bu yaz biraz daha duygusal şarkılarla geçecek diyebilirim. Kışdan yola çıkarak kötü günler geçirdik. Morallerimiz çok bozuk, tolarlanacağımıza inanıyorum” dedi.

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