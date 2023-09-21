 Tan Taşçı'dan hayranlarını sevindiren haber

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" konserleri Eylül serisinin ilk konseri için dün gece

yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesindeydi. İstanbul başta olmak üzere farklı illerden gelenler konser öncesi kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Sanatçının dün gece verdiği konserle birlikte 21 ve 23 Eylül'deki Harbiye konserlerinin biletleri de tükendi. Turne yollarında ortaya çıkan teklisi "Herhalde ile konserin açılışını yapan Taşçı, sahnesini konservatuar öğrencilerinden oluşan 40 kişilik "Başkanlar Korosu" ile paylaşmaya devam ediyor.

Sanatçı kendi şarkılarını yanı sıra "Bilsem ki" yorumu ile 90'ları, "Dalgalandım da Duruldum"la sanat müziğini, ""Doyulur mu?" ile de halk müziğini sahnesine taşıdı.



Şarkı aralarında seyircisi ile de konuşan Tan Taşçı; "Çok güzel bir albüm hazırlıyoruz. İlk albüm tadında olacak.

Çok güzel şarkılar var." diyerek Harbiye'yi dolduranları heyecanlandırdı. Tan Taşçı,Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden turnesi kapsamında İstanbul'da 21-23 Eylül Harbiye, 30 Eylül'de Live From İstanbul Fest kapsamında Yenikapı Festival Park'ta Başkanlar Korosu ile birlikte sahnede olacak.

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