 Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Tan Taşçı, Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel sahnesindeydi.

Üç bin misafirin katıldığı konsere ilgi oldukça yoğundu. Bodrum’dan ayağının tozuyla gelerek Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, “Buradan da İzmir’e devam edeceğiz. Bizim için yaz demek yollar ve konserler demek. Sizlere iyi tatiller diliyoruz, hoşgeldiniz” diyerek konserine başladı.

Tan Taşçı; “Eskilerin yeri başkadır, size bu akşam eski şarkılarımdan da söyleyeceğim, bunlar hassas konular, çok damar gitmeyelim insanı yaşlandırır” diyerek seçtiği şarkılarla seyircilerine muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

Taşçı, unutulmaz şarkılarının yanı sıra 48 saat önce yayınladığı yeni şarkısı ‘Herhalde’yi de canlı olarak söyledi.

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