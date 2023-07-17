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Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Tan Taşçı, Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel'de izleyici karşısına çıktı. İşte haberin detayları...

Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Tan Taşçı, Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel sahnesindeydi.

 Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Üç bin misafirin katıldığı konsere ilgi oldukça yoğundu. Bodrum’dan ayağının tozuyla gelerek Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, “Buradan da İzmir’e devam edeceğiz. Bizim için yaz demek yollar ve konserler demek. Sizlere iyi tatiller diliyoruz, hoşgeldiniz” diyerek konserine başladı.

Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Tan Taşçı; “Eskilerin yeri başkadır, size bu akşam eski şarkılarımdan da söyleyeceğim, bunlar hassas konular, çok damar gitmeyelim insanı yaşlandırır” diyerek seçtiği şarkılarla seyircilerine muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

 Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Taşçı, unutulmaz şarkılarının yanı sıra 48 saat önce yayınladığı yeni şarkısı ‘Herhalde’yi de canlı olarak söyledi.

Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

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