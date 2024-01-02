Tan Taşçı 2024'ü Kıbrıs'ta karşıladı

Uzun bir turnenin ardından yayınladığı şarkılar üzerine çalışan Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi Kıbrıs Acapulco Resort Convention Spa Otel'de sahneye çıktı. Taşçı sahnede frak giyerken Başkanlar'da şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Tan Taşçı, "Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen, bu birliğimize sebep olan 2023'ü uğurluyoruz. Yenilikler, güzellikler için bu geceyi kutlayalım. Kafamızda da "Herhalde"ler kalmasın. Mutlu yıllar dilerim." diyerek salonu hınca hınç dolduran müzikseverlerin yeni yılını kutladı.

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