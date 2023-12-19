Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu!

Tan Taşçı, makarnayla ilgili yorumda bulundu.



Bir Twitter adresinin, "Makarna yemenin insanları mutlu ettiği bilimsel olarak kanıtlandı" diye tweet attı.



Şarkıcı, "Sosyal medya üzerinde sık görülen bu güzellemeden çıkan sonuç. Makarnayı sadece fakirler yemez, çeşit çeşit ve lezzetlidir, yiyince insanı çok mutlu eder, hadi yiyin şimdi" diye yazdı.

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