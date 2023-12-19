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Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu!

Ünlü şarkıcı Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu! İşte detaylar...

Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu!

Tan Taşçı, makarnayla ilgili yorumda bulundu.

Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu!
Bir Twitter adresinin, "Makarna yemenin insanları mutlu ettiği bilimsel olarak kanıtlandı" diye tweet attı.

Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu!
Şarkıcı, "Sosyal medya üzerinde sık görülen bu güzellemeden çıkan sonuç. Makarnayı sadece fakirler yemez, çeşit çeşit ve lezzetlidir, yiyince insanı çok mutlu eder, hadi yiyin şimdi" diye yazdı.

 

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