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Tamer Karadağlı'ya Ankara'da özel teşekkür ziyareti

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyeleri Şeniz Ulusoy ve Arif Işık ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaptılar. Başkentte ilk ziyaretlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’na gerçekleştiren vakıf yöneticileri, ikinci ziyareti ise Engelsiz Yaşam Vakfı’na destek vererek “vakıf dostu” olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya yaptılar.

Tamer Karadağlı'ya Ankara'da özel teşekkür ziyareti

Önünde engel olan herkese yardım eli uzatarak çalışmalarını sürdüren Engelsiz Yaşam Vakfı yöneticileri başkent Ankara’ya adeta çıkartma yaptılar. Vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan ve yönetim kurulu üyeleri Arif Işık ve Şeniz Ulusoy ile birlikte vakıf ziyaret faaliyeti yaptılar.

Tamer Karadağlı'ya Ankara'da özel teşekkür ziyareti

Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nda federasyon as başkanı Ensar Kurt ve genel sekreter Safiye Tokdemir’i makamlarında ziyaret ederek iş insanı Levent Kankavi’nin bağışı olan özel sporcular için özel olarak dikilen elli üç adet eşofman takımını teslim ettiler. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan özel sporcuları her zaman destekleyeceklerini belirtti.

Tamer Karadağlı'ya Ankara'da özel teşekkür ziyareti

TAMER KARADAĞLI VAKIF DOSTUDUR

Ankara’daki İkinci ziyaret ise Engelsiz Yaşam Vakfı’na yaptığı desteklerden dolayı “vakıf dostu” unvanı olan ve geçtiğimiz aylarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan Tamer Karadağlı’ya yapıldı. Tamer Karadağlı’yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürülüğü’ndeki makamında ziyaret eden Atilla Kaplakarslan ile vakıf yöneticileri kendisine plaket verdiler. Genel müdür yardımcısı Emre Başer’in de hazır bulunduğu ziyarette vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan “Değerli sanatçımız ve genel müdürümüz Tamer Karadağlı’nın Engelsiz Yaşam Vakfı’na verdiği destekleri takdirle karşılıyoruz. Engelli Bireyler için çok duyarlı bir kişiliktir. Engelliler adına teşekkür ziyareti yapmak istedik” dedi. 

 

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