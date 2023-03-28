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Tamer Karadağlı ve Cem Özer Saç Ektirdi

Usta oyuncular Tamer Karadağlı ve Cem Özer, saç ekimi yaptırdı. İkili saç ekiminden sonra koyu sohbete daldı.

Tamer Karadağlı ve Cem Özer Saç Ektirdi

İki usta isim Tamer Karadağlı ve Cem Özer, saç ekimi yaptırdı. Serkan Aydın 8 saat süren saç ekiminde Tamer Karadağlı'ya 5 bin 500 kök, Cem Özer'eise 4 bin 500 kök içeren özel saç ekimi yaptı. Saç ekiminden sonra mutlu oldukları görülen Karadağlı ve Özer yeni saçları merak konusu oldu. 

Tamer Karadağlı ve Cem Özer Saç Ektirdi
 

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