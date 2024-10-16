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Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. İşte detaylar..

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti
Kemal Memişoğlu ve Tamer Karadağlı, güncel konular ve sanat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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