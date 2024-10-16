Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Kemal Memişoğlu ve Tamer Karadağlı, güncel konular ve sanat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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